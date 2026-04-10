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台積電排在這！全球前5大市值企業名次變了

2026/04/10 09:44

球企業市值排名也出現變化，Apple超越Alphabet（Google），登上全球第2名，不過輝達仍穩坐第。（示意圖，法新社資料照）球企業市值排名也出現變化，Apple超越Alphabet（Google），登上全球第2名，不過輝達仍穩坐第。（示意圖，法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週四（9日）美國股市上漲，全球企業市值排名也出現變化，Apple超越Alphabet（Google），登上全球第2名，不過輝達仍穩坐第1、台積電也維持在全球第6名。

根據Companiesmarketcap最新統計，蘋果市值達3.828兆美元，超越Alphabet的3.827兆美元，登上全球第2名。

最新全球市值前5名企業，分別為輝達（NVIDIA）、Alphabet（Google）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）。

台積電仍維持在全球第6名，根據統計，台積電市值目前為1.895兆美元。台積電ADR週四下跌0.11%，收在365.49美元。其他7至10名企業分別為沙烏地阿美（Saudi Aramco）、博通（Broadcom）、Meta、特斯拉（Tesla）。

另外台積電在台股方面，今（10）日以1975元開盤，台北時間9點38分左右，暫報1980元、上漲25元，上漲1.28%。

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