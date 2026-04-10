黃金又狂飆！大摩「1句話」曝未來

週四（9日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週四（9日）黃金價格上漲逾1%，投資人正把目光集中在美伊脆弱的停火協議能否持久，以及即將公布的美國消費者物價指數（CPI）報告，而摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）預估，黃金價格第2季將保持穩定，然後在今年下半年反彈。

黃金現貨價上漲1.6%，報每盎司4789.67美元，前一日曾觸及近三周高點。

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黃金6月期貨上漲0.9%，報每盎司4818.00美元。

《路透》報導，RJO Futures 高級市場策略哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「美元走軟幫助黃金重新站穩腳跟，但市場參與者仍在謹慎解讀停火的意義。停火的消息對黃金來說非常好，但隨著裂痕顯現，金價已從近期高位回落。」

以色列轟炸黎巴嫩境內更多目標，而伊朗要求，黎巴嫩必須納入停火範圍。與此同時，沒有跡象顯示伊朗已經解除對荷姆茲海峽的封鎖。

摩根士丹利預估黃金價格第2季將保持穩定，然後在今年下半年反彈。報告指出：「如果聯準會 （Fed）避免升息，我們認為黃金可能會反彈，若衝突獲得解決，也將發揮支撐作用，這可能會使人們重新關注法定貨幣貶值問題。」

另一方面，週四公布個人消費支出（PCE）價格指數，2月年增2.8%，與預期一致，3月可能進一步上揚。目前市場等待將於週五公布的美國3月CPI。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲2.9%，報每盎司76.24美元。

現貨鉑金上漲3.8%，報每盎司2106.01美元。

現貨鈀金上漲0.3%，報每盎司1558.75美元。

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