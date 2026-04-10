金價回檔成最佳買點？全球央行加碼、最大買家是「歐洲這國」

各國央行也在3月加大了黃金購買力度，顯示黃金作為避險資產的重要性再度提升。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕世界黃金協會（World Gold Council）歐洲、中東與非洲（EMEA）資深分析師戈保爾（Krishan Gopaul）表示，隨著金價在3月跌至自去年以來低點，各國央行也在3月加大了黃金購買力度。顯示黃金作為避險資產的重要性再度提升。

根據戈保爾統計，歐洲與新興市場央行成為本波購金主力。其中，波蘭國家銀行3月大舉加碼11公噸黃金，今年以來累計購金31公噸，總儲備量升至582公噸，持續穩居央行購金領先地位。捷克國家銀行3月增持2公噸黃金，第一季累計買入5公噸，總持有量達77公噸。

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新興市場方面動作同樣積極。烏茲別克央行3月增持9公噸，已連續第6個月買入，第一季累計達25公噸，總持有量提升至416公噸；瓜地馬拉央行則自去年9月以來、睽違半年再度進場，單月增加2公噸，其黃金儲備目前達到16公噸顯示中小型經濟體同步強化黃金配置。

亞洲方面，中國人民銀行延續長期購金趨勢，3月再增持5公噸，為1年多來最大單月增幅，並將連續購金紀錄推進至第17個月，總黃金儲備達2313公噸。

戈保爾補充了上月數據，指出哈薩克央行2月增持了近8公噸，使總儲備升至348公噸，創下2年新高。此舉同時將全球央行2月淨購買量上調至27公噸。

至於土耳其央行的3月黃金持有量再減少69.1公噸，使當月總減幅超過118公噸，這是土耳其央行自2013年以來最大規模的黃金儲備減持。

土耳其央行表示，確實出售了部分黃金，但大部分是透過換匯協議進行貨幣化操作，並利用所取得的流動性買進土耳其里拉（lira）及其他外幣，以支撐經濟運作。

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