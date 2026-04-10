每月多賺19萬！5種熱門副業曝光

外送員等5個熱門副業，每個月收入至少2408美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在萬物皆漲，唯薪水不斷年代，兼職或副業已成為上班族增加收入來源的主要管道，美媒報導，外送員等5個熱門副業，每個月收入至少2408美元（約新台幣7.64萬），而自由職業創意工作收入最豐厚，每月收入可超過6000美元（約新台幣19.05萬）。

《Gobankingrates》報導，只要收入超過600美元（約新台幣1.9萬），就必須向美國國稅局申報收入並繳稅，而以下5種熱門副業，是最容易達到此門檻。

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叫車司機

為Lyft和Uber等叫車平台開車其收入相當可觀，每月只需幾個週末就能賺到600美元，並符合自由工作者所需的1099表格報稅資格。具體來說，根據ZipRecruiter報道，叫車司機每月輕鬆就能賺到3660 美元（約新台幣11.62萬）。

外送員

同樣，像Uber Eats 或DoorDash這樣的應用程式可以讓你忙於頻繁送餐，輕鬆快速地賺到600美元，尤其是在假日等繁忙時期。根據ZipRecruiter報道，外送員的月收入為3198 美元（約新台幣10.15萬）。

自由職業創意工作

無論你是撰寫文案還是從事平面設計項目，自由職業創意工作（無論是直接為客戶工作，還是透過自由職業平台）都可能相當賺錢。ZipRecruiter的數據顯示，兼職自由工作創意工作者每月收入可超過6000美元（約新台幣19.05萬）。

線上銷售商品

雖然這看起來不像是1份兼職，但透過eBay或Etsy等網站線上銷售商品也能帶來應稅收入，而且根據銷售商品的不同，利潤很容易達到600美元甚至更多。根據Customcy 統計，Etsy 賣家平均每月收入為 2965美元（約新台幣9.41萬）。

短期租賃

在Airbnb出租房間、車庫或整間房子，根據AirDNA的數據，Airbnb房東的月收入中位數為2408美元（約新台幣7.64萬）。

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