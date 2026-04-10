荷姆茲海峽交通幾乎停滯！國際油價暴衝又急跌

國際油價週四（9日）在震盪交易中收高。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於脆弱的中東停火協議得以維持，且以色列表示將儘快與黎巴嫩展開直接談判，國際油價週四（9日）在震盪交易中收高約1%，但已連續第2個交易日收在每桶100美元以下。

盤中稍早，市場對美國與伊朗為期2週停火協議能否持續的疑慮升溫，引發對荷姆茲海峽能源運輸持續受限的擔憂，推動油價一度大漲逾5%。不過，在以色列總理納坦雅胡表示，已指示官員啟動與黎巴嫩的和平談判，其中包括討論解除真主黨武裝的問題後，油價漲幅隨後收斂。

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布蘭特原油期貨上漲1.17美元或1.2%，收於每桶95.92美元，盤中一度觸及99.50美元高點。

美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲3.46美元或3.7%，收每桶97.87美元，盤中高點為102.70美元。

兩大指標油價在前一交易日均跌破每桶100美元，其中WTI創下自2020年4月以來最大單日跌幅，主因市場樂觀預期停火將促使海峽重新開放。

但隨著伊朗週四警告船隻留在其領海內，荷姆茲海峽週四的船舶通行量降至正常水準的10%以下，其航運交通幾乎停滯，使市場對停火成效的疑慮仍揮之不去，一些原油價格也創下歷史新高。

此外，市場對沙烏地阿拉伯供應中斷的憂慮再度升溫。沙國官方通訊社SPA週四晚間報導，攻擊事件已使沙國石油產能每日減少約60萬桶，東西管線輸送量亦減少約70萬桶。此消息公布後，市場消化相關影響，布蘭特與WTI在收盤後交易中雙雙上漲逾每桶1美元。

駐杜拜的石油交易員祖赫里特迪諾夫（Shohruh Zukhritdinov）表示：「如今連沙烏地基礎設施都遭到攻擊，市場開始意識到，即使荷姆茲海峽明天恢復通行，沙國的出口彈性仍將在未來數週內受損。」

以色列週四再度轟炸黎巴嫩多個目標，使停火局勢面臨破裂風險。BOK Financial 交易資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）指出：「由於荷姆茲海峽的通行量仍僅恢復到極低水準，遠低於市場週三預期，原油期貨正在收復部分跌幅。」

Wealth Club 首席投資策略師史崔特（Susannah Streeter）表示：「即使運輸恢復，風險也不會在一夜之間消失。油輪可能被迫在布雷水域航行，且軍事存在升高，這些因素都將推高保險費與運費成本。」

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