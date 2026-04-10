油輪動彈不得！伊朗警告：未經許可通過荷姆茲海峽的船隻將被「摧毀」

多艘船隻擔憂遭戰爭波及，因此停泊在荷姆茲海峽入口處附近的阿拉伯大公國與阿曼交界領海。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前宣布，在伊朗同意立刻全面重新開放荷姆茲海峽的前提下，暫停對伊朗的轟炸和攻擊2星期。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也表示，川普已明確要求荷姆茲海峽必須「立即、全面開放」，且不得對船隻徵收任何費用。不過，伊朗並未應川普要求全面開放荷姆茲海峽，伊朗海軍週三（8日）發出通知給在荷姆茲海峽附近的船隻，表示要取得德黑蘭當局的許可才能通行，任何未經許可試圖通過的船隻，都將面臨被摧毀的風險。

《華爾街日報》報導，該訊息指出：「所有船隻通行海峽前，必須取得伊朗伊斯蘭革命衛隊（Sepah）海軍的許可。若有任何船隻未經許可試圖通行，將被摧毀。」

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報導進一步指出，多數船隻目前在荷姆茲海峽處於停滯狀態；根據船員分享的照片與影片顯示，伊朗仍意圖對荷姆茲海峽施加影響力，波斯灣上空也仍有戰機巡弋。

荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，最窄處僅34公里（21英里），是連接波斯灣與印度洋的重要通道，為全球約5分之1原油的運輸必經之地，還有承接包括肥料在內的多項關鍵物資運輸功能。

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