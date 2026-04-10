台灣中油、嘉能可火速租船！油輪瘋搶撤離荷姆茲海峽

因荷姆茲海峽交通中斷，一艘油輪日前停泊在阿曼首都馬斯開特（Muscat）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國與伊朗戰爭宣布停火後隔日，大宗商品交易商嘉能可（Glencore）與台灣國營煉油商中油（CPC）各自租用一艘油輪，準備裝載中東原油運往亞洲；同時，波斯灣內的船舶也正準備經由荷姆茲海峽撤出。

《路透》週四（9日）報導，荷姆茲海峽是全球約20%石油與液化天然氣（LNG）運輸的咽喉要道，先前因為長達6週的衝突幾乎陷入停滯，並大幅推升全球能源價格。

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亞洲煉油業高度依賴中東供應，原油與石腦油（Naphtha、輕油）超過一半來自該地區，兩者為燃料和石化產品生產的原料。為因應戰爭造成的供應缺口，各國已釋出戰略原油庫存、擴大補貼，並禁止燃料出口以穩定市場。

台灣經濟部長龔明鑫週四向媒體表示，中油已在波斯灣預訂一艘油輪，預計運回約200萬桶原油。他指出：「如果未來兩週左右能夠通行，這批原油就能運回來。」

龔明鑫進一步表示，以台灣平均每日使用約 15 萬桶原油計算，這 200 萬桶可額外提供半個月以上的需求，有助於進一步緩解目前情勢。

停火消息公布數小時後，煉油廠、能源巨頭與貿易商週三（8日）迅速搶租油輪，準備裝載中東原油運往亞洲。

2名航運業消息人士指出，嘉能可已暫時以Worldscale運費指標W860租用一艘蘇伊士型油輪（Suezmax），預計自伊拉克巴士拉（Basra）石油碼頭裝載。該型油輪可運載約100萬桶原油，且目前已在波斯灣待命。消息人士補充，嘉能可先前嘗試租用一艘超大型油輪（VLCC）「Asian Lion」，但並未成功。

LSEG數據顯示，常被稱為TD3C航線的VLCC現貨運價已從2月27日（戰爭爆發前）的W230飆升至W513，漲幅超過一倍。

儘管波斯灣內的油輪正準備撤離，但部分航運業者週三仍表達疑慮，呼籲在恢復通行前，需更明確了解美伊停火協議的具體條款，因伊朗仍表示未經許可的船隻不得通行荷姆茲海峽。

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