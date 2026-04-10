從差鴻海很遠到反超1.5兆 謝金河：另一座「低調」神山正在崛起

謝金河發文指出，過去台達電市值、規模都差鴻海很遠，如今台達電市值比鴻海多1.5兆元，這幾天股價更漲到1705元，已經穩居台灣第二大巿值企業。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河發文指出，很多人都說台灣是台積電一個人的武林，但台積電撐大整個供應鏈，也讓更多的小樹苗逐漸茁壯長大。他表示過去台達電市值、規模都差鴻海很遠，如今台達電市值比鴻海多1.5兆元，這幾天股價更漲到1705元，已經穩居台灣第二大巿值企業，若再加上泰國的泰達電，市值約台幣8兆元。

謝金河在臉書以「低調的另一座神山正在崛起」為題發文指出，很多人都說台灣是台積電一個人的武林！台積電市值占台灣股市超過4成，這樣說也沒有什麼錯，不過，台積電撐大整個供應鏈，讓更多的小樹苗逐漸茁壯長大。

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謝金河表示，很多人都沒有注意到，一直很低調的台達電正在快速崛起。這幾天，台達電股價漲到1705元，市值跑到4.3249兆元，已經穩居台灣第二大巿值企業，而去年這個時候，台達電股價才275元，短短的一年，這個變化不可說不大。

謝金河強調，改變這一切的是AI帶來的神奇力量，台達電從電源到散熱，在AI吃電的產業，台達電提供完整的解決方案，搖身一變成為世界級大企業。去年台達電全年營收5548.85億元，淨利601.08億元，EPS23.14元，這是史上最好的成績，預估今年還會更上一層樓。

謝金河提到，除了台灣的台達電，還有泰國的泰達電，昨日泰達再創295泰銖高價，市值到3.68兆泰銖，把兩家公司加在一起，市值約台幣8兆元。這個從電源供應器起家的企業征戰全球，不斷的追求成長，並且落實公司治理，永續發展，一直都是台灣得到最高評價的企業。

謝金河分析，過去幾十年，台達電市值、規模都差鴻海很遠，市值相差1兆多，如今台達電市值比鴻海多1.5兆元，看起來也給鴻海集團董事長劉揚偉帶來壓力。他也在文末直言「這些年，從鄭崇華，海英俊到鄭平，鄭安，他們一棒接一棒，跑出台灣的典範，令人尊敬！」

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