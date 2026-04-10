TACO被精準預測！白宮警告工作人員在伊朗戰爭期間勿參與市場押注

知情人士表示，白宮警告工作人員不要「不當利用職權在期貨市場進行下注」。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上（3）月突然宣佈暫緩對伊朗的攻擊，然而在川普發表相關言論前不久，市場出現大批交易押注美伊停火，藉此大賺一波，這些交易在近日引發關注。知情人士表示，在川普宣佈暫緩攻擊的第2天，白宮就警告工作人員不要「不當利用職權在期貨市場進行下注」。

《華爾街時報》報導，知情人士透露，白宮管理辦公室在3月24日向全體員工發送了電子郵件，做出了這項警告。前一天，川普透過真實社群宣佈了停火的決定，然而，在政策突然轉向的前15分鐘左右，期貨市場出現了一系列神秘的交易活動。

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根據道瓊市場數據顯示，價值超過7.6億美元（約新台幣241.87億元）的石油期貨合約在不到2分鐘的時間內易手。更近期的案例是Polymarket平台上的3個帳戶，透過準確預測本週伊朗停火的時間，獲利超過60萬美元（約新台幣1909.5萬元）。許多批評人士立即推斷，有人利用提前知曉政策轉變的資訊牟利。

白宮也證實了這一警告的真實性，川普的發言人殷格爾（Davis Ingle）表示，唯一能夠左右川普的特殊利益是「美國人民的最大利益」。

目前沒有證據顯示有資訊外洩，也沒有證據顯示政府內部有人利用內幕消息精準下注。但聯邦僱員和有政治背景的人現在面臨著一種新的誘惑，那就是基於加密貨幣的預測市場，預測市場允許用戶對從體育賽事到世界大事等各種事件進行匿名投注並兌現。

道德規範早已禁止行政人員在聯邦政府場所賭博，現行法律也禁止利用政府資訊謀取私利。一名收到這封電子郵件的高階政府官員直言，由於期貨市場中可疑的鉅額賭注是現在的「熱門新聞」，這封警告信可以說是及時的「提醒」。

殷格爾表示，川普的立場非常明確，他希望股市強勁且盈利，惠及所有的人，但國會議員和其他政府官員不應該利用非公開的資訊謀取經濟利益。殷格爾強調，禁止內幕交易並不是什麼新鮮的事，但也反駁了任何有關政府內部人員利用職權牟取利益的說法。

美國會民主黨人認為，現有的聯邦保障措施不足以應對不斷變化的局面，在這種情況下，人們可以匿名致富。參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）上（3）月在一份新聞稿中指出，預測市場正在把戰爭變成一場賭場遊戲，並為洩露國家安全資訊創造市場。

這名康乃狄克州民主黨籍議員和同黨的紐澤西州參議員金安迪（Andy Kim）先前也共同提出一項法案，旨在徹底禁止與戰爭或軍事行動相關的預測市場。金安迪表示，腐敗和剝削目前正利用預測市場的漏洞和缺陷滋生蔓延。

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