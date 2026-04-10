伊朗襲擊能源命脈！沙國公佈數字揭實際慘況 亞洲「這2國」首當其衝

沙國揭戰火衝擊能源命脈慘況，輸油量日損失70萬桶。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕全球能源市場恐面臨具系統性的供應衝擊，沙國官媒報導，連接波斯灣與紅海重要通道的沙烏地阿拉伯東西向輸油管，近日遭到伊朗攻擊，不僅導致每日輸油量損失約70萬桶，日產能也減少60萬桶，專家表示，沙烏地煉化與LPG出口受損，對依賴中東供應的亞洲買家衝擊尤為明顯，而中國、印度等需求大國則首當其衝。

CNBC報導，根據國家通訊社報道，這次攻擊的目標是東西輸油管上的1個泵站。這條管道將原油從波斯灣附近的加工設施輸送到紅海沿岸的延布出口碼頭。

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在兩伊戰爭期間，沙烏地阿拉伯一直依賴這條日輸油能力為700萬桶的輸油管作為其原油出口的主要途徑。由於伊朗的襲擊，利雅德無法透過荷姆茲海峽出口原油。

根據沙烏地阿拉伯通訊社報道，沙烏地阿拉伯馬尼法和胡賴斯煉油廠遭到攻擊，導致該國原油日產量減少60萬桶。此外，多家煉油廠也遭到攻擊。

伊朗襲擊荷姆茲海峽油輪事件已造成全球石油供應嚴重中斷，此次沙烏地阿拉伯能源基礎設施受損將進一步加劇此一局面。

另外媒報導，沙烏地煉化與LPG出口受損，對依賴中東供應的亞洲買家衝擊尤為明顯。部分市場人士預計，短期內亞洲買家可能轉向美國或西非尋求替代貨源，從而推高跨區域套利貿易。

歐洲方面，在俄烏衝突後本已高度依賴中東與美國能源補給，此次衝擊可能進一步壓縮其供應安全邊際。

同時，天然氣液體與LPG出口受擾，也將影響石化產業鏈，尤其是對中國、印度等需求大國的化學原料供應。

分析家普遍認為，目前最大不確定性不在於已發生的產能損失規模，而是衝突是否進一步擴大至更多能源基礎設施，甚至波及區域航運安全。一旦攻擊範圍擴大或持續時間延長，全球能源市場可能面臨更具系統性的供應衝擊。

在這一背景下，沙烏地阿拉伯這次揭露不僅是對市場的風險提示，也凸顯中東能源格局正進入一個更高波動、更高不確定性的階段。

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