別再傻存錢！3個「錯誤」理財習慣，是阻礙你致富的絆腳石。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕你是否認為錢存放在銀行，財富就會慢慢的增加？理財專家表示，許多中產階級把存錢，視為保持安全感的理財習慣，實際上，反倒成為阻礙他們變富有，若想累積財富，則需儘早戒掉3個阻礙你致富的「錯誤」理財習慣，唯有養成正確的習慣，才能有助於創造財富。

《GOBankingRates》報導，理財作家妮可·拉平表示，認識無效習慣，有助於養成更好的習慣，唯有透過正確的理財，才能真正達到累積財富的效益，因此，建議，最好快點改掉以下3個錯誤理財習慣。

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1. 把存錢誤認為累積財富

拉平認為，許多中產階級人士犯的1個重大錯誤，就是將存錢與創造財富混為一談。她說，「把太多現金放在低收益帳戶裡看似謹慎，但通貨膨脹每年都在侵蝕它的價值」，10年下來，這些安全的錢會悄悄失去實際購買力。

2.屈服於生活方式膨脹

拉平認為，中產階級收入者容易陷入的另1個常見陷阱是生活方式膨脹，許多人在獲得加薪或獎金，開始透過對房屋或汽車進行炫目的升級改造，或者迷上在高檔超市購物，來增加額外的開支。然而，拉平告誡人們不要隨著收入的增加而提升生活方式，否則更高的薪水，只會讓實際到手的錢產生更大的落差，建議每次加薪或獎金，都應該先拿出一部分用於儲蓄和投資。

3.沒有意識到“隱形的開支”

雖然中產階級人士能夠仔細追蹤自己的儲蓄，但有時他們卻忽略了「隱形開支」，這些開支包括高利債務、銀行帳戶或共同基金的相關費用，當然還有那些看似微不足道，但加起來卻會嚴重消耗帳戶資金的訂閱費。

拉平指出，了解自身財務瓶頸是前進的第一步，接下來，則需了解資金實際流向。

她建議下載3個月的銀行帳單，仔細查看每1筆款項，並用放大鏡仔細核對每1筆加薪、獎金或意外之財的去向。問問自己，這些錢是否以有意義的長期方式幫助你，例如增加投資帳戶，還是僅僅用於短期消費。

衡量一下你的淨資產中有多少是閒置現金，有多少是投資資本，且冷靜地審視債務，因任何成本超過你合理投資收益的債務，都會阻礙財富積累。透過更深入了解自己的財務狀況，並做出改變，從而開啟成長之路。

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