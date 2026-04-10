7旬嬤搬進人人稱羨豪華養老院！1本日記意外揭露背後真相。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕家庭年收入1500萬日圓（約新台幣300萬）的佐藤美智子（化名），不忍見78歲婆婆節子（化名）獨自在鄉下受居，果斷將婆婆送進人人稱羨的豪華養老院，原自豪為婆婆提供最好的居住環境，直到在整理婆婆遺物發現了1本日記，日本只記載過往用15萬日圓（約新台幣3萬）退休金帶來的購物樂趣、及做家務的場景，卻對養老院的生活則隻字未提，這才讓美智子感受到，原出於好意的選擇，不僅未帶給婆婆幸福，反到剝奪了其人生的意義，至於後悔不已。

日媒報導，節子獨自住在鄉下的１棟平房裡，每月靠著15萬日圓的養老金和遺囑撫卹金勉強維持生計，隨著節子的膝蓋開始惡化，已影響到日常生活，美智子不忍心看到婆婆在鄉下的老房子裡受苦。

請繼續往下閱讀...

迅速採取行動，將婆婆安排搬進了東京１家高檔的、口碑極佳的養老院，這家養老院的入住費高達數百萬日圓，每月費用也超過30萬日圓（約新台幣6萬）。

由於佐藤家年收入達1500萬日圓，生活富裕，不僅承擔了所有剩餘的費用，就連婆婆原打算帶的舊家具和電器入住，美智子也全部換成了最新款。

對於節子入住豪華養老院，親朋好友都讚嘆不已，說：「把她送到這麼好的養老院，真是孝順之舉。」美智子也為能給婆婆提供最好的環境而感到自豪。

然而轉捩點則出現在婆婆入住約1年後突然去世，當美智子去養老院整理婆婆遺物時，在她房間的角落發現了1本筆記本，這就像1本只有一行字的日記，詳細記錄了日常生活，比如她在老家時的菜單，以及和鄰居的談話內容，日記裡記錄了她用15萬日圓的退休金享受超市購物的樂趣，以及她自己做家務的場景。然而，日記裡卻隻字未提她在養老院的生活。

雖然養老院的生活想十分舒適，各種設施一必應俱全，且打掃、洗衣服、做飯等家務，全都有人打理，另為了確保婆婆購物無憂，養老院每月還會寄給她3萬日圓，並補貼她的生活開支，然而婆婆的日記裡卻隻字未提這種生活方式。

面對婆婆並不喜歡養老院的生活，但美智子卻完全不知，讓她在婆婆去世後，一直背負著未解的遺憾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法