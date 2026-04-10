荷姆茲「過路費」延燒！川普警告：最好現在就停止

荷姆茲「過路費」延燒！川普警告伊朗最好現在就停止。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊宣佈停火2週才生效不到2天，美國總統川普又在Truth Social貼文警告，如果伊朗向經過荷姆茲海峽的油輪收取費用，那麼「最好現在就停止」。

CNBC報導，川普在Truth Social上發佈的警告，使得美伊之間脆弱的停火協議在達成不到兩天後就進一步惡化。

請繼續往下閱讀...

川普週二晚間表示，美國將同意暫停對伊朗伊斯蘭共和國的敵對行動兩週，條件是伊朗同意「全面、立即、安全地開放荷姆茲海峽」。

但自 2 月 28 日戰爭爆發以來，通過海峽的船隻通行仍受到嚴格限制，而海峽是全球約 20% 石油供應的重要動脈。

根據《金融時報》週三報道，伊朗正計劃向航運公司收取費用，這些費用將以加密貨幣支付，以允許其船隻通過水道。

川普在週四的貼文中寫道：“有報道稱，伊朗正在向通過荷姆茲海峽的油輪收取費用。”

他寫道：“他們最好不是這樣，如果他們是，他們最好現在就停止！”

在後續的貼文中，川普說：“因為我，伊朗永遠不會擁有核武器，而且很快你們就會看到石油開始流動，無論伊朗是否提供幫助，對我來說，這都無關緊要。”

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法