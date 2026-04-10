美股收盤》中東和平談判助攻！道瓊續漲275點 台積電ADR反跌

週四美股上漲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕儘管油價上漲，但由於市場樂觀認為美國和伊朗之間兩週停火協議能夠維持下去，週四美國股市延續漲勢。道瓊工業指數上漲275.88點、0.58%，收在48000點之上，標準普爾500指數上漲0.62%，那斯達克指數上漲0.83%，費城半導體指數勁揚2.10%，台積電ADR下跌0.11%，收在365.49美元。

綜合外媒報導，以色列總理納坦雅胡表示，以色列已同意與黎巴嫩展開直接談判。受此消息提振，美股上漲，油價從當日高點回落。週四美國西德州中級原油 （WTI） 原油期貨上漲3.46美元或3.7%，收報每桶97.87美元。布蘭特 （Brent） 原油期貨收盤上漲1.17美元或1.2%，收報每桶95.92美元。

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Meta推出新的人工智慧模型，股價上漲2.6%，支撐大盤指數。亞馬遜宣布雲端運算部門的人工智慧服務年收入超過150億美元，股價上漲5.6%。其他大型科技股如輝達上漲1.02%，Alphabet漲0.52%，蘋果漲0.61%，特斯拉漲0.68%，微軟則下跌0.34%。

道瓊工業指數上漲275.88點或0.58%，收報48185.80點。

標普500指數上漲41.85點或0.62%，收在6824.66點。

那斯達克指數上漲187.43點或0.83%，收22822.42點。

費城半導體指數上漲178.62點或2.10%，收8689.53點。

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