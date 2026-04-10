鴻碩強化三大營運目標 3月營收創19個月新高

鴻碩董事長張利榮指出，公司透過成功開拓加拿大市場，預計出貨2萬台充電樁、400台儲能系統。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠鴻碩精密（3092）轉型初見成效，3月營收1.69億元，月增64.6%、年增6.8%，創近19個月新高表現，首季營收4.17億元，季增7.2%、年減8.69%。管理層持續聚焦技術升級、客戶多元化與新能源市場擴展，強化未來三大營運目標。

鴻碩旗下三大營運目標包括開發高階 3C 訊號線，強化技術門檻，穩固市場地位；積極拓展多元客戶群，從消費性電子延伸至車用、工控及新能源領域；擴展台灣及海外經營規模，深化電動車充電樁與儲能系統佈局，以推動營運面的長期成長。

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其中，鴻碩旗下子公司鴻銘智能上月已攜手加拿大能源科技公司GridVici Solutions Inc.簽署合作協議，預期未來3至5年訂單金額將超過220億元，相關產品可望於今年下半年起陸續出貨，管理層看好有助於營收獲得挹注，並推動業績逐年成長。

鴻碩董事長張利榮當時指出，公司透過成功開拓加拿大市場，預計出貨2萬台充電樁、400台儲能系統，是公司以台灣為核心邁向國際市場的重要一步。隨著全球能源轉型與智慧電網需求持續成長，後續將致力於深化光儲充與能源整合市場布局，並期待創造更多國際合作機會。

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