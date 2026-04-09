不甩川普？傳伊朗每天只允許15艘船通過荷姆茲

伊朗並未全面開放荷姆茲海峽。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯國家通訊週四（9日）引述一位伊朗消息人士的話稱，根據伊朗與美國達成的停火協議，伊朗每天只允許15艘船通過荷姆茲海峽。

美國總統川普日前宣布，在伊朗同意立刻全面重新開放荷姆茲海峽的前提下，暫停對伊朗的轟炸和攻擊2星期。白宮新聞秘書威特（Karoline Leavitt）8 日表示，總統川普已明確要求該海峽必須「立即、全面開放」，且不得對船隻徵收任何費用。

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不過，伊朗並未應川普要求全面開放荷姆茲海峽，俄羅斯塔斯社（TASS）引述一位伊朗高級消息人士的話指出，根據停火協議，伊朗每天將只允許 15 艘船通過荷姆茲海峽。

《The Maritime Executive》則披露，儘管伊朗同意開放荷姆茲海峽，卻要求船舶改行新路線。根據伊朗9日宣布途經荷姆茲海峽的船隻替代航線，旨在引導入境船隻走格甚姆島（Qeshm）和拉拉克島（Larak）之間的路線，這條路線被稱為「德黑蘭收費站」，由革命衛隊監管。

新的出境船隻通道位於拉拉克島以南，在伊朗水域內，便於革命衛隊進行「護航」、登船檢查和船舶身份驗證。

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