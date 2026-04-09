金管會：近三年主動下架 逾10.7萬件涉詐廣告

金管會表示，自2023年4月起至今年3月止，累計已蒐報並下架逾10.7萬件涉詐廣告。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為有效阻斷詐騙，金管會督導台灣證券交易所及證券周邊單位和三大公會，導入AI科技即時下架網路投資詐騙廣告；金管會表示，自2023年4月起至今年3月止，累計已蒐報並下架逾10.7萬件涉詐廣告；此外，2024年9月至今年3月止，已透過數位發展部「網路詐騙通報查詢網」下架逾7萬件涉詐廣告，於第一時間降低民眾受詐風險。

金管會證期局主秘王秀玲指出，近期各類型網路投資詐騙手法層出不窮，民眾辛苦錢淪為詐騙集團的目標；因此，為有效阻斷詐騙源頭，金管會已運用 AI 科技，並加強跨部會合作打詐。

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王秀玲說明，詐騙集團常用手法如假借名人、合法金融機構名義投放誘人廣告，且近期常見話術如「贈書」、「知識分享」以及「免費領取」，用以吸引民眾受騙。

證期局表示，為避免民眾不慎落入詐騙陷阱，投資人務必提高防詐意識，確認資訊之真偽，如有受詐疑慮，可撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙手法，亦可撥打反詐騙諮詢專線，查詢合法業者相關資訊；另外，也利用數發部查詢網進行查詢暨通報涉詐內容，審慎確認投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身權益及保障財產安全。

對此，金管會強調，將持續精進防詐措施，包括積極整合金融業者、相關周邊單位力量，全力打擊金融詐騙，共同守護民眾財產。

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