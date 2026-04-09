證期局：永冠-KY未如期出具財報 最快11/18下市

證期局主祕王秀玲表示，永冠-KY未如期出具財報，若無法補正，最快11月18日下市。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會證期局今天（９日）表示，由於第一上市公司永冠-KY（1589）未如期出具2025年度財務報告，依規連續六個月沒恢復正常交易，若無法補正，最快預計10月8日公告，加上40天公告，最快11月18日下市。

金管會證期局主祕王秀玲今天表示，截至2026年3月31日上市櫃公司應申報家數共計1951家 （含第一上市櫃），除第一上市公司永冠-KY未如期出具2025年度財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

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對此，王秀玲說明，永冠-KY沒辦法提供評估資料，無法繼續查核程序，因此，公司無法依規定繳交去年度財報，且證交所也依證交法進行裁罰，4月7日起停止買賣，依規連續六個月沒恢復正常交易，若沒有補正，最快11月18日下市。

此外，證期局也公布，上市公司不含第一上市公司）去年度累計營業收入46兆6126億元，較2024年度增加5兆7975億元，增加14.20%，營收金額為史上最高紀錄；稅前盈餘為5兆3221億元，較2024年度增加5582億元，增加11.72%，稅前盈餘也是史上最高。

王秀玲表示，去年獲利成長產業包括半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握 AI 市場機遇，帶動獲利成長；電腦及週邊設備業、其他電子業均因受惠於AI伺服器需求強勁，推升獲利表現。

其次，上櫃公司（不含第一上櫃公司）去年度累計營業收入為3兆69億元，較前年度增加2166億元，增加7.76%，營收金額為史上新高；稅前盈餘為3230億元，較前年度增加9億元，增加0.28%，稅前盈餘為史上次高。

去年獲利成長產業包括生技醫療業，因部分公司認列金融資產評價利益，致獲利成長；半導體業、電子零組件業均因受惠於 AI 伺服器需求強勁，導致獲利成長。

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