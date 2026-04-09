彰銀首季大賺52.21億元、年增26.27％ 創歷年同期新高  

彰銀3月與首季獲利皆創新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰化銀行公布3月自結合併稅後盈餘19.55億元，月增22.91%、年增35.24%；累計前3月稅後盈餘突破突破50億元，來到52.21億元、年增26.27%，單月及累計獲利雙雙創下歷史新高。

彰銀指出，3月自結合併稅前盈餘23.01億元，合併稅後盈餘19.55億元，月增22.91%，主要是受惠於核心業務穩步提升，帶動整體利息收入持續提升，加上近期新台幣走貶挹注匯兌收益，帶動單月獲利較上月成長逾兩成。

請繼續往下閱讀...

累計前3月稅後盈餘達52.21億元，年增26.27%，則是反映各項核心業務動能同步增加，其中3月的利息、手續費收入及投資收益等均較去年同期呈現雙位數成長，收益結構持續優化。

彰銀持續開拓海外市場，已獲核准設立澳洲雪梨、加拿大多倫多及馬來西亞納閩三處分行，以「新東向」與「新南向」為主軸持續擴大全球版圖。其中，馬來西亞納閩分行預計於今年開業，並同步於吉隆坡設立行銷服務處，深化東協區域金融網絡布局。

展望未來，彰銀表示，將在既有穩健基礎上，持續優化資產配置與收益結構，深化核心業務動能，並以穩健獲利為基礎，全方位深化金融服務的包容性與永續性，致力成為亞太優質的國際金融好夥伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法