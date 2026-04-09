王品、漢來美食第一季營收雙創單季歷史新高

王品3月自結合併營收19.6億元。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖餐飲業營收陸續出爐，王品（2727）集團今（9）日公告3月自結合併營收19.6億元，年增7.83%，改寫同期新高，其中台灣事業營收15.7億元，年增5.86%，也創同期新高，中國事業營收3.9億元，年增16.39%。

王品累計1~3月合併營收64.8億元，年增9.42%，也改寫了單季營收新紀錄，其中台灣事業群第一季營收52.5億元，年增7.09%，中國事業群營收12.3億元，年增20.66%。

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漢來美食（1268） 3月營收5.84億元，年增19.85%，也創同期新高；累計1~3月營收19.88億元，季增23.51%、年增14.57%，單季營收刷新歷史新高。

六角國際（2732）3月合併營收4.6億元，較去年同期成長37.22％，創下單月歷史次高，累計1~3月合併營收達13.4億元，年增43.52%，主要是「Germany BoBoQ」今年1月開始貢獻營收，推升第一季營收大幅成長。

王座（2751）3月合併營收1.49億元，年增28.48％，創歷史同期新高；累計1-3月合併營收5.05億元，年增38.77％，僅次於2025年第3季5.17億元，創單季歷史次高紀錄。

聯發國際（2756）3月營收為1.14億元，年增49.2%，並創下歷史同期新高，累計1~3月營收達3.05億元，年增52.3%，創下歷史同期新高，營收大幅成長主要來自於旗下Sharetea歇腳亭和UG 雙品牌的同店成長與展店效益。

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