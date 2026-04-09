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美容門市導入機器人 麗豐-KY轉型科技美業見效

2026/04/09 21:08

麗豐-KY董事長陳碧華。（麗豐提供）麗豐-KY董事長陳碧華。（麗豐提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕美容保養品牌麗豐-KY（4137）今（9）日公佈3月合併營收為3.44億元，月增75％、年增4％；累計第一季合併營收為9.18億元，年增15％，麗豐-KY表示，3月、第一季營收雙雙繳出年增率正成長的態勢，凸顯集團品牌轉型「科技美業」初顯成效。

麗豐-KY表示，3月及第一季營收成長，主要透過導入店務通管理系統而掌握門店營運狀況，精準針對門店弱項予以賦能，搭配中國本地生活雙平臺-抖音及美團代營運，終端門店來客數與療程轉化率明顯提升。同時公司自去年底起大規模推動「花精部絡AI智能機器人定制調理」服務進駐重點門店，截至今年3月底，已有超過90台機器人正式上線服務，較2025年底增加150%。

麗豐觀察2026年中國美容保養市場，產業正經歷劇烈的結構性調整。過去依賴「流量紅利」與「低價白牌」的模式在今年遭遇滑鐵盧，取而代之的是追求實證功效與品牌信任感的「質性消費」。麗豐-KY指出，當前的消費者不只是「買保養品」，更是在「買解決方案」，產品必須具備快速感知的體驗與臨床數據支撐，藉由科技賦能打破傳統人力服務的產能瓶頸，從提升門店標準化運作效率到數據化決策能力，進一步優化單店營收產值與毛利結構。

麗豐指出，「花精部絡AI智能機器人定制調理」服務入駐門市後，對麗豐-KY及門市的營收都有顯著增長，今年將持續佈局各地重點門市，藉由持續深化大數據分析應用，精準掌握消費者肌膚與健康特徵，並轉化為機器人定制化護理的核心演算法，逐步建構從前端檢測到後端調理的數位化服務閉環，營收預期將會有更好的表現。

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