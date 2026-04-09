胃食道逆流學名藥重啟拉貨 保瑞3月營收回溫

保瑞董事長盛保熙。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）今（9）日公告3月自結合併營收15.3億元，月增15.22%、年增6.28%，營收動能回溫。主要受惠於旗下胃食道逆流學名藥DLS重啟拉貨，帶動整體出貨量回升。

在產品布局方面，保瑞旗下罕病用藥VIGAFYDE維持增長態勢，成為集團營收的重要成長引擎。保瑞指出，公司正積極推動VIGAFYDE回美製造計畫，隨著美國政府對在地製造的政策規則逐步明朗化，加上劑型與治療領域的市場需求日益明確，過去兩年的布局可望迎來具體的回報，為中長期營運注入新動能。

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保瑞觀察全球藥品CDMO市場，規模預估將從2024年的1381億美元成長至2032年的2501億美元，國際大型藥廠持續透過併購擴充產品線與創新技術，推升營運成長並拉開與競爭對手差距。在此背景下，保瑞日前發行可轉債募集30億元，有充沛銀彈在手，持續評估策略性投資方向，深化全球品牌銷售布局，同步提升CDMO技術競爭力，為下一階段成長蓄積能量。

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