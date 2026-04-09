渣打銀行上調未來1年黃金目標價至每盎司5750美元

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕渣打銀行首席投資辦公室（CIO）發布2026年第2季全球投資展望，針對近期受到美伊戰爭影響而大幅回檔的金價，逆勢上調未來一年黃金目標價至每盎司5750美元；並指出市場情緒短期受戰事影響，但基本面仍具韌性，預期當高油價的情況獲得緩解，全球經濟將再回到軟著陸的基調。

美伊戰爭發生後，國際金價迅速回落，3月中跌破每盎司5000美元。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，市場原先預期戰爭發生會推升金價，但是這次中東戰火，金價卻逆勢下跌，主要是面臨三大壓力：聯準會降息預期落空、美元走強，以及投資人獲利了結。

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劉家豪指出，近年多國央行積極增持黃金，但中東戰火造成油價飆升，各國需要更多外匯支付上漲的油價，流動性需求上升，因此短期內暫停購買黃金。但他認為長期結構性不會改變，各國央行在相對低點時仍會重新布局黃金。加上市場發現，黃金除了避險功能之外，還提供比較好的流動性，因此出現緊張情勢降溫，金價反而上漲的情況。因此，渣打大幅上調黃金目標價，預期未來3個月及12個月將分別達到每盎司5375美元與5750美元。

劉家豪表示，今年美國經濟不會衰退，經濟軟著陸機率達6成。他分析，目前全球原油市場本質上仍供過於求，且中東局勢對原油供應的實質衝擊預計在4至6週內會達到高峰後降溫。因此，渣打將西德州原油 （WTI） 未來3個月目標價定在每桶75美元 。

渣打認為，雖然油價推升短期通膨疑慮，但聯準會官員傾向忽略短期波動。從數據來看，美國就業市場雖然表面數字仍不錯，但薪資成長動力正在減弱，且前幾個月的數據頻頻被下修，顯示經濟動能確實放緩。渣打預測美國聯準會下半年仍有降息一至兩碼的空間。

此外，近期美元走勢受油價飆升牽動的避險需求支撐，美元指數有機會回測100關卡，但中長期仍預期較為疲弱，渣打預期未來12個月美元指數將可能逐步回落至96，一旦中東局勢趨緩，美元將面臨回落壓力。

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