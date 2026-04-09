朗齊代謝藥物 預計年底向美國FDA提出IND申請

朗齊代謝藥物預計年底向美國FDA提出IND申請。圖左為朗齊董事長王繼賢、右為總經理陳丘泓。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃新藥公司朗齊生醫*（6876）更新旗下代謝疾病產品LXP103的最新研究成果，在肥胖實驗動物模式的大鼠實驗結果顯示，LXP103有調節脂肪細胞代謝功能，具整體減重及局部減脂的雙重調控，具長期療效潛力、不影響食慾且未見發炎與毒性風險，相關數據強化朗齊開發LXP103在治療肥胖與代謝疾病方面潛力的信心。朗齊接續進行全身減脂、對抗復胖分組動物實驗，確立後續適應症布局，預計年底前向美國FDA提出IND申請。

朗齊總經理陳丘泓表示，LXP103於肥胖動物模型的實驗數據顯示，停針兩週後LXP103高劑量組與對照組的體重增幅抑制率達91.4％，初步驗證其體重維持潛力；此外，研究證實LXP103具備局部作用特性，且在血液生化分析中觀察到三酸甘油脂（TG）呈現下降趨勢，而總膽固醇與甘油等指標則維持穩定，LXP103在體重調控與局部作用上展現明確成效。

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陳丘泓指出，LXP103的大鼠實驗相關數據，不僅支持LXP103的局部調控效果，更展現其對全身代謝健康的潛在正向影響，為朗齊後續臨床前研發與適應症佈局奠定堅實基礎。朗齊將進一步進行第二次動物實驗，分別以全身減脂、對抗復胖等不同適應症，為LXP103於治療疾病、輔助市面上藥物等多方應用，展現LXP103在體重管理領域的差異化優勢，將商機最大化。

在LXP103分組動物實驗完成後，證明其安全性和藥效，整理其藥物代謝動力學、動物毒理試驗、藥物作用機制（MoA）等研究資料後，預計年底前向美國FDA提出IND申請，進入人體臨床試驗，積極爭取肥胖與代謝、醫美等全球千億級市場。

朗齊日前完成現增，現增2.3萬張中，有超過2成由創投認購，另外超過3成由多位醫生認購，顯示看好LXP103未來潛力。

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