3年前貸款買房後悔了 他淚喊「當初該先買黃金」勸世文曝

越南一位民眾後悔沒將資金投入黃金而是拿去買房，還背負巨額貸款，財務壓力沉重。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕越南一位民眾分享，3年前，他為了在胡志明市購置房產，貸款17億越南盾（約新台幣163萬元），但如今他後悔自己的決定。他坦言，如果當初將資金投入黃金，可能早已能不用貸款就置產。當時被親友催促、害怕房價上漲，倉促決定簽下長期貸款，過去三年的生活讓他感到焦慮與壓力。

Man Tran投書《越南快訊》表示，當時手上只有房價約40%的資金，周遭親友都建議他「房價只會漲」、「你不能永遠租房」、「再晚買會更難」。在各種建議和催促下，他決定簽下長期貸款，背上數十年的債務。

請繼續往下閱讀...

然而，過去三年的生活讓他感到焦慮與壓力。每月薪水一到手，還貸款成為首要任務；利率一上調，他的睡眠就受影響，帶來額外負擔；甚至為了省錢，他連日常開銷都格外節省。家庭生活雖穩定，卻難得真正平靜。

更令人悔恨的是，他指出，如果當初將積蓄投入黃金市場，情況或許截然不同。三年前，黃金價格約為每兩約7000萬（約新台幣6.7萬元）越南盾，而如今已飆升至每兩約1.9億越南盾（約新台幣18萬元）。若當時投資黃金，收益可能足以讓他購屋時減少貸款負擔，甚至完全不用借款。

Man Tran說，每次看到黃金價格創新高，而房地產市場仍平淡，心都沉了下來，想到自己錯過了機會。他坦言，當時的選擇出於對穩定居住環境的追求，而非投資盈利，但現在回頭看，自己更多聽從了外界建議，而忽略了自身承受財務壓力的能力。

他表示，雖然三年前沒有人能預料黃金會這麼快上漲，也無法預測經濟與地緣政治環境會如此複雜。他明白，當初選擇貸款是為了住得穩定，而不是追求盈利。然而，有些夜晚，他躺在床上仍會思考，是否因為急於擁有房子而過於倉促地做出決定。他坦言，這幾年感受到的財務壓力，比擁有房子帶來的安全感還大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法