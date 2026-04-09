萬海3月營收雙減 4月可期

萬海3月營收雙減 。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海航運3月合併營收105.22 億元，月減0.55 %，年減10.71%；累計第一季營收 336.40億元，年減9.3%。萬海表示，3 月份價量表現均較 2 月份回升，惟受港口壅塞影響船期延後，部分收入遞延至 4 月份，致營收小幅下滑。

萬海指出，近期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已連續兩週上漲，顯示市場運價走勢回穩向上。另穆斯林齋戒月已於 3 月下旬結束，有助出貨節奏逐步恢復正常。

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法人指出，在部分3月貨物遞延到4月入帳，再加上萬海4月亞洲線運價連漲2波，預期4月營收可望較3月佳。

萬海說，目前中東衝突仍持續，雖對貨量與營收之直接影響占比低於 5%，惟戰事導致國際油價波動走升，並伴隨航行繞道、燃油、保險等相關成本，以及整體營運成本明顯增加。為維持航線服務穩定性與營運品質，各航線運價均陸續反映增加的營運成本，其中亞洲區間航線運價在 4 月1、15日起連漲兩波，每20呎櫃、40呎櫃運價各調漲100、200美元。

萬海將持續密切關注市場及區域情勢變化，並在兼顧客戶權益與服務品質的前提下，審慎因應後續發展。

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