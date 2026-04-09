投資詐騙猖獗 櫃買、證交所共同建置防詐專區

櫃買中心與證交所聯手升級「證券反詐騙聯防行動專區」。（圖擷取自該網站）

〔記者歐宇祥／台北報導〕金融投資詐騙案件日趨多元，證券商就在第一線，為掌握最新詐騙趨勢的關鍵，並將第一手真實詐騙案例轉化成為防護網，櫃買中心與證交所共同將現行設置於公開資訊觀測站的「反詐騙聯防行動專區」全面升級，獨立建置「證券反詐騙聯防行動專區」（https://cam.twse.com.tw/antifraud/）。

櫃買說明，「證券反詐騙聯防行動專區」打破過去資訊揭露的限制，提升證券商第一手資訊的傳播力與易讀性，升級後的專區亮點包括：

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１、「互動式統計圖表」，使用者可精準掌握盛行的詐騙樣態。

２、「精選詐騙案例」，以生動的圖文拆解詐騙話術，另設置語音播放功能，讓高齡長輩至年輕學子都能看懂騙局。

３、「防詐資源分享」，增設最新消息、宣導影片及證券商暨周邊單位反詐專區連結，透過廣泛且集中的資訊專區，促進證券市場參與者接觸並瞭解詐騙訊息。

優化後的「證券反詐騙聯防行動專區」透過數據分析與圖文呈現功能，增進防詐資訊的靈活性與豐富度，讓防詐資訊不再只是靜態通報，而是在第一時間將「真實案例」轉化為「防護盾牌」，構築更嚴密的投資安全防線。

櫃買中心也建置「防制金融投資詐騙專區」（https://antifraud.tpex.org.tw/）。櫃買呼籲，投資者在進行各項投資決策前，應保持高度警覺，歡迎多加使用全新升級的「證券反詐騙聯防行動專區」，隨時掌握最新詐騙案例與防詐資訊，共同守護財產安全。

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