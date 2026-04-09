Taboola DeeperDive上線8個月吸700萬用戶 開啟媒體變現新模式

DeeperDive讓讀者得以在新聞媒體網站上，直接串聯可信賴的內容來源，進一步探索他們所關心的各類話題。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球成效型廣告領導者Taboola今（9）日宣布，其推出的生成式AI問答引擎DeeperDive自2025年底全面上線以來，快速獲得媒體與讀者採用，上線短短8個月，月活躍用戶已逼近700萬，躍升為全球規模最大的AI問答引擎之一。

作為Taboola「Agentic AI」發展藍圖中的核心產品，DeeperDive透過將媒體的可信內容轉化為可互動的探索體驗，讓讀者能以提問方式深入理解議題，同時強化與內容及社群的連結。該產品目前已導入多家國際指標性媒體，包括Gannett旗下《USA Today》聯網、《India Today》，以及《BuzzFeed》亞洲版等，持續擴大其在「開放網路」（Open Web）生態系中的影響力。

請繼續往下閱讀...

根據官方資料，DeeperDive已成為用戶探索資訊的重要入口，每月吸引數百萬用戶主動提問，熱門主題涵蓋政治、體育、財經、娛樂及電商消費等領域，其中約有一半提問集中於過去24小時內的即時新聞與熱門事件，反映出用戶對即時資訊的高度需求。

另一方面，導入該系統的媒體也觀察到與讀者之間的互動顯著提升。在使用行為上，讀者由過往的「被動閱讀」轉向「主動探索」。傳統網路內容導流率長期維持在低個位數，但導入DeeperDive後，媒體觀察到最高達約17%的用戶採用率，相當於每6位訪客中就有1位主動提問，顯示讀者參與度大幅提升。

此外，DeeperDive亦顯著提高閱讀深度。過去讀者於媒體網站平均僅瀏覽1至2篇文章，且延伸閱讀機率偏低；導入DeeperDive後，用戶進入可提問與延伸探索的LLM互動體驗後，進一步點擊閱讀文章的機率提升至約20%。

而DeeperDive所累積的大量用戶提問，也成為媒體編輯決策的重要依據。透過後台儀表板，編輯團隊每月可觀測超過1,000萬筆提問數據，即時掌握讀者關注議題，並據此優化選題與首頁策展策略，強化與受眾的連結。

隨著產品動能持續增強，Taboola亦同步推動DeeperDive的全球化布局，近期攜手Ouest France、El Nacional、Dumont及Ynet等國際媒體，正式拓展至更多語言與市場。目前已支援包括法文、德文、希伯來文、日文、韓文與西班牙文在內的六種語言，進一步擴大全球觸及範圍。

Taboola創辦人暨執行長Adam Singolda指出，未來人工智慧產業將由兩種模式主導：一是訂閱制的大型語言模型（LLMs），二是以廣告支持的免費模式。透過DeeperDive，Taboola有機會打造開放網路上最大規模的「廣告支持型 LLM」，在維持用戶免費使用的同時，為廣告主創造全新版位供給，也為媒體開拓具實質意義的收入來源。

Adam Singolda強調，使用者追求的不只是答案，更是值得信賴的內容與社群歸屬感，相較於純對話式AI，在熟悉的媒體環境中閱讀新聞、觀看體育內容或參考權威評論，所形成的信任關係與體驗價值，將隨時間持續深化，並成為AI時代中難以取代的核心優點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法