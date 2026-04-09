竣邦-KY首季營收創同期新高 新專案第二季陸續放量

展望2026年第二季，竣邦-KY維持審慎樂觀看法。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕運動戶外機能性布料設計廠竣邦-KY（4442）3月營收1.65億元，月增3.1％、年減9.8%，今年首季營收4.37億元，季減2.7%、年增6.6％，刷新歷年同期新高水準。管理層今天表示，隨著新專案預計於第二季起陸續放量，有望進一步堆疊整體營運動能。

竣邦-KY指出，第一季營收創歷年同期新高，主要是受惠於戶外領域主力客戶訂單出貨暢旺，加上全球運動休閒風潮持續發酵，帶動旗下運動領域高階機能布料訂單認列表現。此外，竣邦-KY除了穩定擴張既有客戶的訂單規模，更積極落實新客戶與多元領域的拓展策略，不僅在日本市場成效逐步打開，亦於工裝、袋材等新領域成功取得多家新品牌客戶青睞，有助於為後續營運成長奠定良好基礎。

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竣邦-KY觀察，近年健身潮流的普及使得運動休閒風格成為消費者對於服飾的審美觀，需要兼具日常休閒穿搭美感，同時擁有吸濕排汗、高彈性、耐磨與舒適性等高性能特性的服飾產品。在此趨勢下，公司藉由客製化研發能力、靈活整合供應鏈資源，迅速反應市場需求，提供多元領域品牌客戶最佳解決方案，成為國際品牌客戶長期合作夥伴，帶動專案開發能量與接單廣度同步提升。

展望2026年第二季，竣邦-KY維持審慎樂觀看法，目前公司在備料仍保持健康水位，整體訂單能見度維持穩定水準，短期不受外部變數干擾，管理層亦將密切留意市場變化，即時與客戶研議價格與訂單交期。由於下游需求成長加上運動賽事帶動商機，品牌客戶拉貨持續增強，有利於多元專案訂單出貨。未來目標積極拓展多元應用領域新客戶，創造未來營運寫新頁。

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