擁1780萬資產不敢退休 59歲老師揭崩潰真相

日媒以真實案例揭示，金錢只是工具，清楚了解自身生活需求與必要資產，才能真正擺脫金錢焦慮。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕手握足夠退休金，不代表一定能安穩養老。日本一名59歲老師，靠著丈夫遺產與多年積蓄，手上總資產約9000萬日圓（約新台幣1778萬元），原本以為安度老年，但長年工作壓力和對未來的焦慮，卻讓她無法下定決心辭職。真實案例揭示，金錢只是工具，若只專注累積，卻忽略「想怎麼生活」，就會本末倒置。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，數年前55歲的K女士（化名）擔任教師多年，她最愛的丈夫過世，沒有子女，獨自生活，丈夫的遺產加上她多年的存款，手上總資產約9000萬日圓（約新台幣1778萬元），理論上足以保障她的晚年生活。

請繼續往下閱讀...

然而，現實並非如此。K女士因為工作壓力大而精疲力竭，為此感到苦惱，她坦言「我已經受夠工作，想立刻辭職，但如果我長壽，這些錢夠用嗎？」這讓她很害怕，也不敢退休。

K女士無法安心的主因是，資產組合嚴重失衡。在對未來缺乏清晰規劃的情況下，約有七成的資產集中在外幣計價的保險，資產配置失衡，讓她壓力日積月累。日媒指，像這樣繼承大量資產但缺乏理財知識的人，容易成為金融機構的重點推銷對象。

最終，K女士透過規劃模擬生活開銷、房屋維護費及未來照護費用，發現即便不投資，她的資產仍能安全支撐一生。這一數據讓她潸然淚下「原來如此，我不必再勉強自己了。」4年後，她在整理資產後，提交辭呈。

專家表示，K女士的案例提醒，金錢只是工具，真正的安心來自於對人生的完整規劃，而非單純追求資產累積。清楚了解自身生活需求與必要資產，才能真正擺脫金錢焦慮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法