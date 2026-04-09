怕漲價趕快買PC！宏碁3月營收月增39.3％

宏碁3月營收月增39.3%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕由於DRAM記憶體、CPU等零組件漲價且缺貨，各家PC品牌廠商自本季起啟動漲價，未來不排除再漲，PC廠商觀察到消費者搶在漲價前購買PC與NB，宏碁（2353）3月單月合併營收為298.96億元，年增2.1%，月增39.3%，第一季自結​合併營收724​.3億元，年增18​.1%。根​據最新市調​資料顯示，宏碁個人電腦於第一季維持美國前五大品牌。

宏碁指出，第一季營運亮點分別包括個人電腦營收較去年第一季年增15.6%，電競及遊戲業務營收較去年第一季年增25.4%，商用電腦產品營收較去年第一季年增34.6%；宏碁拓展多元事業引擎的策略持續展現動能。非電腦及顯示器相關事業第一季營收年增29.2%，佔整體營收貢獻之34.6%。

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宏碁旗下公開發行子公司皆已公告3月及第一季自結營收。今年3月份，宏碁遊戲正式登創新板掛牌交易；4月份​宏碁智新亦​將掛牌上櫃​（現掛牌於​證券櫃檯買​賣中心之興​櫃股票市場​）。孵化中​的事業中尤​以宏碁智通​公司於第一​季年增11​3.8%為​亮點。

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