美伊停火又生變？新台幣先貶後升收31.748元 熱錢回流撐盤

新台幣今日先貶後升。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊停火變數再起，市場情緒反覆震盪，新台幣兌美元匯率今日上演「先貶後升」的大逆轉行情，在美國對外宣布停火不到24小時、以色列再度發動攻擊的消息干擾下，匯市早盤一度轉弱，不過隨台股續強、外資熱錢回流，午後明顯翻揚，終場收升，意外成為今日最強亞幣。

美國與伊朗停火協議出現變數，在消息面干擾下，新台幣兌美元匯率早盤一度貶至31.835元，反映市場避險情緒升溫。不過隨著台股延續昨日強勢，盤中震盪走高，帶動資金信心回穩，加上外資持續買超、熱錢匯入，匯價午後出現明顯反彈，最高升抵31.74元，終場收在31.748元、升值3.7分，匯價連3紅，成交量擴大至27.005億美元。

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台股在前一交易日寫下史上第二大漲點後，今日續揚99.78點，收在34861.16點。三大法人同步買超，合計買超394.36億元，其中外資續買超達317.79億元。

匯銀人士指出，儘管停火協議一度帶動風險偏好回溫、美元指數跌破100關卡，但市場對中東局勢後續發展仍存疑慮，且國際油價尚未回落至戰前水準，顯示不確定性仍高。此外，市場對美國聯準會今年降息預期持續降溫，使美元即便回檔仍具支撐力道，導致匯市表現相較股市更為謹慎。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.27%，主要亞幣幾乎全面走貶，其中日圓貶值0.47%、韓元貶0.25%、人民幣貶0.15%、新加坡幣貶0.12%；相較之下，新台幣展現抗貶力道，走勢相對穩健。

匯銀人士分析，新台幣匯市在央行維穩操作下，與其他亞幣相比，走勢相對平穩，昨日在台股狂飆逾1500點，外資買超逾千億元情況下，新台幣最多也只升值2角多，最後還被央行收回一小部分漲幅，今日在主要亞幣全面拉回情況下，台幣又出現抗貶表現，目前來看，新台幣匯價仍在31.7元至32.2元區間內，靜觀中東局勢發展。

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