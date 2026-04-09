切入愛德萬測試機機框供應鏈 景美3月營收創歷史新高

景美科技董事長陳吉良（左）與總經理羅麗文（右）。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕先進製程測試介面結構件供應商景美（7899）今（9）日公告，3月合併營收達新台幣7082萬元，月增56%，年增56%，第一季合併營收約新台幣1.79億元，較上季大幅成長約75%，展現公司在AI與先進製程測試需求的強勁營運動能。

景美科技表示，3月營收創歷史新高，主要受惠於AI、高效能運算（HPC）、先進製程與高階測試需求同步升溫，帶動探針卡關鍵結構件及微細鑽孔出貨顯著成長，也代表短期客戶拉貨動能明顯轉強，單季營收成長則顯示中長期成長動能與產業布局逐步成形。

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展望第二季，景美科技指出，隨著既有客戶訂單及新專案進入量產階段，整體營運動能可望延續第一季成長態勢，穩健向上。第一季營收其中一項核心動能，來自於去年第四季順利通過晶圓代工廠驗證，正式切入愛德萬測試機機框（Stiffener）供應，並自今年第一季開始穩定出貨，快速成為市場主力供應商。

目前AI GPU 與ASIC晶片測試，市場仍以愛德萬93K為主力測試平台，隨著AI晶片測試需求擴大，相關機框訂單需求同步成長。依目前接單能見度觀察，愛德萬測試機機框全年訂單數量可望不低於目前既有美系測試機機框，成為推升第一季營收成長的來源之一。在產業長線成長趨勢明確下，景美科技對全年營運表現深具信心。

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