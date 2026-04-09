低軌衛星應援粉紅超跑 中華電信護白沙屯媽祖進香

中華電信工程師進駐苗栗通霄慈后宮並針對基地台進行設定調整。（中華電信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕全台最具代表性之一的宗教盛事「白沙屯媽祖進香」，將於4月12日深夜盛大起駕，中華電信今日宣布，將啟動「AI＋5G SA＋低軌衛星」先進技術，動員逾百位專業工程人員全天候守護，確保為期8天7夜、橫跨超過400公里的進香旅程通訊順暢無虞。這是中華電信第一次啟動「AI＋5G SA＋低軌衛星」。

「白沙屯媽祖進香」今年報名隨香人數突破45萬人，再創歷史新高。

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中華電信表示，面對龐大且高度流動的進香人潮，全面強化行動網路部署，除進駐超過7部行動基地台車於苗栗拱天宮、北港朝天宮等核心場域，更同步針對遶境沿線超過1千座4G/5G行動基地台進行擴充與優化。且同時導入運用AI智慧分析技術，即時預測鑾轎遶境路線與停駕熱點，精準於苗栗、臺中、彰化及雲林等地區，靈活調配網路設備與頻寬資源，動態掌握「粉紅超跑」行徑，全線提供高品質、穩定不中斷的4G/5G行動網路服務。

中華電信說，針對苗栗拱天宮及北港朝天宮等關鍵場域，首創啟用5G SA網路切片（Network Slicing）技術，透過專頻專用機制，提供白沙屯直播電視台現場直播、影音分享等高頻寬行動上網需求，打造「隨香而動、即時分享」的穩韌通訊體驗。

另外，中華電信也攜手台北醫學大學健康資訊科技國際研究中心及童綜合醫院，共同建置「智慧行動醫療隨扈系統」，整合「海地星空」低軌衛星與4G/5G行動通訊技術，導入遠距醫療應用，即使在人潮密集、地形複雜的環境中，仍可維持高可靠度、低延遲的醫療資訊傳輸，打造可隨進香隊伍移動的高機動「行動急診室」，有效強化媽祖遶境期間的即時醫療應變與公共照護能量，並可進一步延伸應用於偏鄉醫療及災害應變等關鍵場域。

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