電力建設需求強勁 大東電Q1營收18.62億創單季新高

大東電董事長林志明。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電纜大廠大東電（1623）第一季受惠於標案持續入帳，3月合併營收6.46億元，年增7.87％；累計第一季合併營收18.62億元，年增12.42％，分別創下單月次高及單季新高。展望第二季，台電電線電纜有望釋出新的標案，公司也將積極爭取，提升未來營收動能。

大東電產品組合方面，特高壓產品今年1至3月的單月比重均穩定維持在5成以上，單季占比達54％，有助於優化整體產品結構，並對第一季的毛利率表現帶來正面挹注。

請繼續往下閱讀...

大東電指出，近期中東地緣政治局勢升溫，增加全球總體經濟的不確定性，但國內電力建設腳步未減，尤其受惠於AI與半導體產業對電力需求的迫切性，台電「強化電網韌性建設計畫」仍如期推進，升級老舊電網、降低跳電風險，並提供低碳且大量穩定電力為重要發展關鍵。

業界預估台電將於近期公告新的345kV大型標案開標內容，大東電作為國內少數的345kV超高壓電纜合格供應商之一，擁有高度競爭優勢，將積極爭取相關標案，持續推升未來營收動能。

此外，大東電在科技事業及再生能源接單也有斬獲，日前電纜產品獲得國內一家科技大廠及美國一家雲端資料中心採用，已經在第一季小量出貨；儲能電纜則拿到日系客戶訂單，也在第一季開始交貨。大東電積極開拓台電標案外的民營業務，讓營收來源更趨多元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法