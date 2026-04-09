LINE新功能上線！陌生訊息不再亂入 「一鍵分類」非好友更好管

LINE防詐再升級，「陌生訊息集中管理」上線，鍵辨識非好友邀請

。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在日常生活中，民眾難免會遇到需要接收陌生聯繫的情況，尤其在工作往來或商務需求下，若直接開啟「阻擋訊息」功能，可能反而錯失重要資訊。為兼顧聯繫需求與資安防護，LINE推出全新防詐功能「來自非好友用戶的邀請」，透過集中管理機制，協助用戶有效辨識陌生訊息來源，提升整體防詐意識。

該功能會將所有來自非好友的訊息與邀請統一收納於專屬入口，並顯示於聊天室列表上方，避免這類訊息混入一般對話中造成混淆，用戶只需點擊即可查看完整內容，快速判斷是否為可疑聯繫。

請繼續往下閱讀...

若使用者不希望該入口持續顯示，也可透過iPhone向左滑動，或Android長按方式隨時隱藏，兼顧使用彈性與介面整潔。

LINE指出，當使用者開啟「阻擋訊息」功能後，系統將完全攔截新的陌生訊息，但過去已接收的內容仍會保留於「來自非好友用戶的邀請」列表中，方便後續檢視與管理。

在實際使用上，LINE也把陌生訊息分成不同情境，讓用戶更容易判斷怎麼處理。當收到陌生人的一對一訊息時，可以選擇加好友繼續聊天，或直接封鎖、檢舉。

若為群組邀請且已開啟「用戶自動加入」功能，用戶可選擇信任該群組，使其轉為一般聊天，或依需求退出並檢舉；而在「關閉用戶自動加入」的情況下，系統則會先將邀請保留於列表中，待用戶自行決定是否接受加入，或直接拒絕並檢舉。

此項功能已於今日起分批上線，需將LINE應用程式更新至26.1（含）以上版本或最新版本方可使用，顯示平台在防詐與用戶安全體驗上的持續優化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法