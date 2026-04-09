ETF加掛不配息級別排除0050與006208?財金教授周冠男怒喊「沒道理」

證交所正積極研議讓ETF加掛不配息級別方案。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕證交所正積極研議讓ETF加掛不配息級別方案，不過，傳出台灣兩大市值型ETF元大台灣50（0050）及富邦台50（006208），因台積電占比超過六成被排除在外，政大財金教授周冠男駁斥此舉「完全沒道理」，直言誰來維護350萬受益人的權益?

周冠男4月1日才呼籲，國外已有不配息級別的ETF，希望看到0050與006208也能推出「不配息級別」，更能造福數百萬需要長期累積資本的投資人，不過，據了解，這兩大ETF因台積電占比高達60%以上，竟然可能會被排除在外，對此周冠男認為，「這是完全沒有道理的，指數型ETF的成分股比例，本來就應該完全按照個股的權重來分配，這並不是這兩個ETF所能控制的結果。」

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他更坦言，反對者擔憂的理由，竟然是這兩個大型ETF加掛不配息級別，會進一步壟斷市場，「說穿了，這就是怕別人（同業）賺錢比你多不是嗎？利益衝突這麼明顯，也可以成為反對的理由？那350萬受益者的權益，誰來維護？」

也有投資人直指，「美國的波克夏A股就是因為不配息，所以現在一股超過70萬美元不是嗎?」、「不配息的複利效果才厲害」，希望0050與006208也能加掛不配息級別。

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