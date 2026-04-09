六福成立旅行社 打造「北橫核心旅遊廊道」

六福旅遊集團總裁賴振融。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕六福旅遊集團總裁賴振融表示，自營旅行社預計6月正式營運，以及多項指標性資產開發案，包括棲蘭及明池山莊開發案陸續落地，今年營運可望較去年成長，而台北市的商辦大樓豐融大樓預計最快年底營運，目前開始進行招租，更為明年營運帶來更大的成長。另外，六福持續評估海內外多元投資及策略併購機會，目前鎖定歐洲飯店，最快第二季有消息。

賴振融說，自營旅行社以生態、動物等主題旅遊為主，目前已與東北亞動物園等洽談合作，也會規畫非洲等地的旅遊團，在國內則將串聯台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題遊樂園，以及預計最快於第四季開幕的棲蘭及明池山莊，將過往單點消費模式，升級為橫跨城市與山林的「北橫核心旅遊廊道」戰線。

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六福集團位處松江南京商圈的酒店式商辦大樓豐融大樓將在第三季啟動招商，預計最快年底營運，在租金可望創商圈最高下，將大大挹注明年營收。

賴振融說，集團將從被動接待客源轉型為主動掌握入口的觀光整合者，透過飯店、生態景點、主題樂園、餐飲服務及旅行社等事業體的深度串聯，建構從客源導入、旅遊體驗到會員回流的完整價值鏈，持續放大營運動能與品牌價值。

賴振融表示，六福已逐步轉型為整合觀光營運、資產價值與國際旅客引流的策略平台，並攜手產業夥伴組建「國際觀光艦隊」，打造共享觀光資源平台，邀集海內外產業夥伴參與，攜手開創觀光產業新價值。

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