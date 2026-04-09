低軌衛星需求熱 昇達科第一季營收首度破10億創新高

昇達科董事長陳淑敏。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕低軌衛星與毫米波通訊元件的昇達科（3491）在低軌衛星（LEO）相關產品出貨持續放量帶動下，3月營收3.28億元，創歷史次高，月增加2.1%，年增加36.25%。第一季營收10.2億元，首度破10億元大關，創歷史新高，年增加64.51%。值得注意的是，昇達科第一季的3個月營收名列歷年前3名，淡季不淡。

昇達科表示，第一季營收成長主要來自低軌衛星相關產品需求明顯提升，LEO業務單季營收季增40%，年增幅更達131%，顯示全球低軌衛星網路建設進入加速部署階段，毫米波相關通訊元件需求持續放大。

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昇達科說，除既有客戶需求持續增溫外，3月參與國際衛星產業展會期間，與多家新接觸之國際衛星相關業者進行深入交流，包含寬頻高速衛星及太空資料中心衛星等議題，涵蓋產品規格、應用需求與產能規劃等面向，部分業者潛在合作機會之規模不低公司主要LEO客戶，顯示全球LEO的發展百花齊放。

昇達科透露，展會後已與部分業者簽署保密協議及合作意向書，並展開進一步的技術規格討論，同時陸續安排實地訪廠與後續產品開發，反映潛在訂單轉化機會逐步明朗。

法人分析，隨著低軌衛星由驗證期邁入規模部署階段，市場需求已由單純設備導入，逐步轉向長期且穩定的供應鏈放量。在高頻寬、低延遲通訊需求帶動下，毫米波與高頻波導等關鍵零組件的重要性持續提升，而昇達科長期深耕毫米波通訊技術，並已切入國際衛星供應鏈，使其成為本波LEO擴張循環中，最能直接承接需求放大的台灣關鍵供應商之一；同時，昇達科所新開發之光星間鏈路 （OISL）也已經進入量產階段，營收貢獻比重漸增。

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