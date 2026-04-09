美伊衝突升級！亞洲國家尋找替代油源 美國石油出口創新高

能源研究公司Kpler預估，美國4月石油出口將創紀錄最高，主要因為伊朗戰爭導致荷姆茲海峽被封鎖，迫使亞洲國家尋找其他油源。（示意圖，法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，能源研究公司Kpler預估，美國4月石油出口將創紀錄最高，主要因為伊朗戰爭導致荷姆茲海峽被封鎖，迫使亞洲國家尋找其他油源。

Kpler表示，美國4月石油出口將由3月的每日390萬桶，激增約三分之一至520萬桶，因亞洲國家的需求暴增82%達每日250萬桶。

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Kpler指出，目前有68艘空油輪開往美國，相較之下，在伊朗戰爭2月28日開打前當週只有24艘，去年則平均有27艘。

石油出口激增凸顯美國作為全球產能調節者日益吃重的角色，但來自亞洲的需求激增，也可能推高美國油價，加深川普總統發動伊朗戰爭可能引發美國通膨再度升高的恐懼。

伊朗戰爭已令亞洲首當其衝，因經由荷姆茲海峽運出的約石油和汽油產品中，有80%是運往中國、南韓和日本等亞洲國家。

美國和伊朗8日達成停火2週的協議，為已關閉數週的荷姆茲海峽重新開啟帶來了一絲希望。但在以色列8日對黎巴嫩發動大規模空襲後，伊朗再度封鎖荷姆茲海峽。

美國石油出口激增也推動油價，西德州中級原油期貨價格本週稍早每桶漲破110美元，創4年來最高，即使在美伊達成停火2週協議，導致油價大跌後，該油價仍比開戰前高逾40%。

高油價已成為川普的政治問題，美國全國平均汽油價格每加侖已漲破４美元（每公升新台幣33.54元），為4年來首見，而川普在競選期間承諾要讓能源價格減半。為了壓低油價，川普政府已釋出1.7億桶戰略儲油。但分析師指出，此舉可能會適得其反，因為美國市場一旦充斥更多廉價石油，會吸引更多外國買家。

美國在推翻委內瑞拉前總統馬杜羅，並與委國達成協議，從委國進口更多石油後，也只是助長美國更多石油出口。

燃料價格飆漲已促使美國一些國會議員要求禁止石油出口，民主黨聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman）近日就表示，將很快提出「伊朗戰爭期間禁止石油出口法案」，確保能源資源由美國消費者優先使用，以穩定國內價格。

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