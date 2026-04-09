台南4月5場求職接力登場 職缺逾480個

台南就業中心過往舉行的徵才活動。（資料照，台南就業中心提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕想找工作、轉職換跑道的民眾看過來！勞動部雲嘉南分署台南就業中心於4月中、下旬接連推出5場次徵才活動，從小型徵才、情境體驗式徵才到安平區聯合徵才計20家廠商、提供超過480個工作機會，涵蓋科技製造、零售服務、賣場通路、物流倉儲及國際企業等多元產業，提供求職者更多選擇。

4月15日上、下午於台南就業中心（東區衛民街19號）各1場徵才活動，共釋出156個職缺。上午場（上午8時30分至11時30分）邀請全聯實業、東捷科技、特力屋台南店等3家廠商設攤，另有大舜鈑金代收履歷，提供門市人員、儲備幹部、設備組裝、FAE技術工程師、營業銷售專員、客服收銀專員、特力屋管家及包裝作業員等職缺，其中射出成型技術員薪資最高可達5萬9千元。

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下午場（下午1時30分至4時）由堤維西交通工業、統一超商、特力屋台南店等3家廠商接力徵才，提供開發工程師、試模工程師、倉管員、西文業務助理、車燈組立作業員、生管專員、射出成型技術士、門市服務人員及儲備幹部等多元職缺，讓不同背景與專長的求職者都有機會找到適合自己的工作。

台南就業中心也將於4月16日下午1時30分至4時，舉辦「CDS美商德盟全球凱展公司台灣分公司」展售專員模擬職場情境體驗式徵才活動，提供25個職缺。此次活動不同於一般面試，特別安排模擬工作情境，讓求職者透過實際體驗，了解展售專員平時工作內容、互動方式與職場環境，也能與公司主管面對面交流，提升錄取機會。本次招募展售專員採時薪制正職，時薪220元起，排班彈性，適合想兼顧生活與工作的民眾，採線上預約報名，名額有限，請於4月12日前完成報名 （報名網址：https://reurl.cc/A9Avve）。

此外，4月21日將於安平區公所（安平區育平路316號）上、下午各舉行1場徵才活動，預計威爾森文教機構、美全企業、特力屋台南店、瓦城泰統、蒂寶生醫公司、紀陽工程、綉溪安平、大合新科技、全超開發等12家以上廠商招募人才。職缺包括行政櫃台人員、課輔老師、托育人員、電腦繪圖、產線領班、工務設備、企劃設計、業務、營運業務主任、研發工程師、設備工程師、賣場門市、領班/副理、內/外場人員、兼職人員、倉管人員、包裝作業員、印刷人員、房務員、公共區域清潔員等約300個以上工作機會。

活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢；如果想了解更多徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

台南就業中心2026年4月徵才活動場次。（台南就業中心提供）

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