中鋼串聯產學打造「Team Taiwan」 搶攻全球機器人動力系統商機

中鋼董事長黃建智 （左3）、總經理陳守道 （右3）及技術部門副總經理劉宏義 （右1）和研討會出席貴賓合影。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球機器人與無人機產業在AI帶動下快速成長，中鋼今（9）日舉辦「建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會」，攜手金屬中心、工研院、成功大學等7個學研單位，並邀集大亞、東元、鴻海、和碩、上銀等90家業者、逾220人參與，期盼打造機器人動力系統「Team Taiwan」，搶進全球供應鏈。

中鋼董事長黃建智表示，中鋼過去以供應高品級電磁鋼材為主，應用於電動車等領域；隨AI與智慧移動趨勢興起，機器人市場進入高速成長期，但其馬達對材料要求更高，需具備極薄、高導磁與高磁通密度等特性，且關鍵技術長期掌握在國際大廠手中，台灣多處於代工角色。

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為突破限制，中鋼近年積極轉型為供應鏈整合者，投入150億元建置高階極薄電磁鋼產線，開發0.1毫米超薄材料與自黏塗膜技術，技術已達國際領先水準。黃建智強調，盼透過研討會串聯馬達與系統廠，建立關鍵技術示範團隊，推動台灣接軌全球機器人產業。

成功大學教授蔡明祺指出，與中鋼合作20年，已將馬達應用從電動車拓展至無人機與機器人，期望藉此活動強化產業量能，打造自主供應鏈。台灣馬達產業協會理事長沈尚弘也表示，馬達是機器人核心，協會持續推動技術跨足多元應用。

會中中鋼展示四大核心技術，包括0.1毫米超薄電磁鋼、馬達設計分析、自黏鐵芯量產與數位孿生訓練，並推動品質檢測、量產設備與高精密沖壓平台，協助業者從試製邁向量產，縮短學習曲線。

中鋼技術副總劉宏義指出，動力系統是機器人關鍵核心，中鋼將以材料、模擬與產線優勢作為後盾，中鋼未來將推動「聯合提案」模式，整合馬達與減速機業者對接國際大廠，爭取全球商機，朝台灣成為機器人產業重要生產基地邁進。

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