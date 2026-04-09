威強電3月營收創36個月新高 新專案第二季放量

威強電3月營收7.29億元，創近36個月新高。（威強電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕威強電（3022）3月營收7.29億元，月增78.1、年增9.7%，創近36個月新高，首季營收15.92億元，季增1.6%、年減10.38%。管理層今天指出，隨著工作天數回歸正常，新專案於第二季正式放量，公司看好營運將迎來顯著反彈，重拾成長動能。

威強電指出，3月營收主要受惠於網通產品出貨暢旺，以及醫療、ODM 專案進展順利，儘管第一季受新專案導入期影響，使累計營收暫時較去年同期承壓，但相關研發與驗證程序皆如期完成。公司切入德國鐵路資安專案，預計第二季進一步放量，搭配歐洲市場對高可靠度設備需求提升，有助擴大業務版圖。

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大型專案方面，威強電去年取得美國高階視訊會議系統訂單，相關產品已完成開發，預計第二季進入量產，營收將自第二季至第三季逐步認列，且專案期長達3至4年，具備穩定出貨特性。另一方面，投票機專案亦預計於第二至第三季帶來明顯出貨貢獻，進一步挹注營收動能。

在AI與邊緣運算應用方面，威強電持續深化企業端布局，包含記憶體大廠虛擬化專案已由台灣擴展至日本、馬來西亞與美國，預期今年將陸續貢獻出貨；同時，PCIe Gen6 SSD測試平台已進入試產並對南韓客戶放量，隨產品設計今年轉入量產階段，將帶動高速運算與測試設備需求成長。

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