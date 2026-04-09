搭廉航也踩雷！專家點名6種「常見購物行為」會讓你荷包大失血

美媒指出，廉價航空雖票價便宜，但座位選擇、餐食、行李、紙本登機證等費用，可能迅速增加總成本。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕你的消費習慣是否在悄悄破壞你的理財目標？很多人以為自己做了明智的理財決策，但其實某些消費習慣正默默消耗你的錢包。從囤貨失誤到高價奢侈品，這些花錢誤區容易導致超支，美媒報導，專家指出以下6項最令人震驚的浪費錢消費，以及如何改變習慣以持續省錢。

1.囤貨易腐商品：大量購買看似省錢，若物品過期或沒用完，其實完全沒省到錢，只是慢慢把錢丟掉。購買前應比較單位價格，而非單看大包裝或折扣。

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2.高價奢侈護膚品：高端品牌宣稱配方高級，但便宜替代品往往效果相同。許多護膚品的成分相似，成分相同，結果沒差，但後者省下很多錢。

3.廉航機票：廉價航空雖票價便宜，但座位選擇、餐食、行李、紙本登機證等費用，可能迅速增加總成本。此外，邁阿密大學會計系副教授Michele Frank指，廉價航空公司通常飛機數量較少，航線也較少，而且只在每週的特定日期運營。這意味著，如果您的航班被取消，可能不會在幾天內搭乘其他航班，如果因此需要額外入住飯店，可能會讓您的旅行增加不少費用。

4.買不起的昂貴商品：若沒有現金支付能力就刷卡購買高價商品，利息可能讓好交易變成財務負擔。建議尋找零利率分期或現金回饋優惠，並確保在優惠期內還清。

5.名牌商品：選擇通用品牌可以省錢而不犧牲品質，例如雜貨、藥品、日用品都能便宜30%到50%。像是通用藥品效果與安全性與知名品牌相同。

6.無限網路流量方案：無限流量聽起來方便，但大多數用戶不需要。一項研究顯示，美國人每年在過量流量方案上浪費約1500美元（約新台幣4.8萬元）。可選擇符合實際使用需求的方案，避免每月浪費金錢。

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