30歲男「薪」酸！月薪6萬崩潰不夠用 超長開銷清單曝光

不少上班族因日常開銷負擔沉重，淪為窮忙族。（上班示意圖，法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕對每個上班族來說每個月都會有一天大日子，就是發薪日。但拿到薪水後，扣除生活中的各類成本後，往往到手的金錢所剩不多，馬來西亞1名30歲男子就感嘆，自己根本是「高薪窮忙」，雖然月薪8000令吉（約新台幣6.3萬），在當地算是令人稱羨的「高薪族」，但扣除所有開銷後，平均每月只能存下300令吉（約新台幣2392元），面對這種窘境，該男最終決定離鄉背井，移居新加坡尋求出路。

根據《星洲日報》報導，這名男子日前在臉書發文，詳列自己的薪資明細，雖然月薪達8000令吉（約新台幣6.3萬元），但扣掉馬來西亞公積金、社會保險及個人所得稅後，實領金額僅剩約6800令吉（約新台幣5.4萬元）。

請繼續往下閱讀...

這名男子還說，他每個月要繳納房貸2100令吉（約新台幣1.6萬元）、車貸500令吉（約新台幣3991元）、保險費530令吉（約新台幣4231元）及電話費213令吉（約新台幣1700元）；若再加上日常生活飯錢、油錢及日常雜支約1500令吉（約新台幣1.1萬元），每月的帳面盈餘僅餘約1957令吉（約新台幣1.5萬元）。

但讓他更絕望的是還有年度周期的「隱形成本」，包括汽車保險費與路稅1800令吉（約新台幣1.4萬）、車輛維修1500令吉（約新台幣1.1萬）、體檢與牙科費用1000令吉（約新台幣7982元）、各節慶開銷1000令吉（約新台幣7982元）、房產稅1300令吉（約新台幣1萬）。

這讓他驚訝發現，整年下來實際只存了3700令吉（約新台幣2.9萬），平均每個月僅能存下約300令吉（約新台幣2392元），而且是否真的能存錢，「很大程度上取決於年終獎金有多少」。

這名男子無奈表示，雖然目前單身尚能維持生活，但一想到未來結婚後組建家庭，還會有奶粉、尿布及教育費用，令他感到無比畏懼，根本不敢考慮終身大事，因此他最後決定移居新加坡。

他強調並非為了追求更奢華的生活品質，而是為了緩解令人窒息的經濟壓力，「這並非因為我有遠大的雄心壯志，而是因為在本地的生活壓力下，我別無選擇」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法