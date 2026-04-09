國家人權會反對外籍幫傭新制 勞動部強硬：4/13實施

勞動部「外籍家庭幫傭新制」即將在4月13日開放民眾申請。示意圖。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部「外籍家庭幫傭新制」即將在4月13日開放民眾申請，不但外界質疑聲浪不斷，連國家人權委員會也公開表達反對，發布聲明稿表示，因擔憂此一新制恐加劇性別和階級不平等、衝擊勞動權益，呼籲政府「暫緩推動」，並全面檢討家庭類型移工制度，優先強化公共照顧體系，而非依賴低成本勞動力。不過，勞動部回應表示，該政策行政院會已通過，將於4月13日實施，未來會評估設計配套措施，兼顧國人勞動權益。

國家人權委員會呼籲政府暫緩推動「外籍家庭幫傭新制」，主要基於2大理由。

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第一、推動外籍幫傭新制前未落實性別及兒少人權影響評估，該政策的方向不但與長期推動的「托育公共化」及「照顧責任再分配」目標背道而馳，恐更強化傳統性別分工，並加劇階級不平等，導致僅有富裕家庭受惠，無助一般勞工及受薪家庭解決育兒和工作兩頭燒的困境，也讓原本以女性為主，低薪、高工時、高壓的照顧勞動市場，其工作權面臨衝擊，故呼籲政府應在釐清對勞動市場與社會公平的影響前，審慎評估再行上路。

第二、現行外籍家庭看護工未適用《勞動基準法》，原已存在工時過長、保障不足與監督困難等問題，家庭幫傭與看護工同屬家事服務業工作，存在家庭內「家務」與「照顧」難以明確切割，勞動界線模糊與權益保障不足等問題，未來申請資格放寬，外籍家庭幫傭恐步上現行看護工剝削模式，且兒童照顧推回家庭私領域，將無從確保兒童獲得妥善照顧。人權會建議應先提升並保障移工人權，並積極建構優質近用普及的公共照顧體系。

對於人權會的聲明稿，勞動部4點回應如下：

一、本案係因應我國少子女化、小家庭化趨勢，為減輕雙薪家庭照顧負擔，讓勞工安心就業，自114年起即開始研議放寬外籍幫傭申請，同時進行相關影響評估，且依據評估設計相關配套，確保政策調整能在提供家庭家務支持的同時，兼顧國人勞動權益。

二、政策研擬及評估影響過程中，本部廣泛蒐集各界（包含民眾、利害關係團體及專家學者等）意見，經綜合家庭照顧需求、勞動權益保障及制度可行性，並邀請衛生福利部共同討論，提出穩定本國勞工就業、開拓勞務市場、確保外籍幫傭工作品質、雇主家庭權益與強化既有公共托育支持等相關配套措施，期使政策更加周延。

三、本案在3月19日已經行政院院會通過，外籍幫傭申請新制將於4月13日實施，本部將偕同衛生福利部共同完備相關配套措施，確保本國勞工權益，並讓有需要的家庭能透過新制實施減壓。

四、政策影響評估，本部已於114年持續進行，將於下次行政院性平會正式會提出正式報告。

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