台驊3月營收月增年減 後市視貨量而定

台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股（2636）3月合併營收為16.59億元，較2月成長15.46%，較去年同期減少4.56%；累計2026年1至3月合併營收為48.47億元，年減12.99%。

台驊表示，第一季物流市場仍在調整過程中，節後需求雖有回溫，但在運力供給仍相對充裕及國際貿易環境變動影響下，各區域與產業表現仍有差異，近期國際貿易政策與地緣政治因素，持續影響市場氛圍，客戶在出貨與庫存安排上普遍維持審慎，供應鏈配置亦持續朝分散與彈性方向調整。

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展望後市，台驊指出，隨出貨動能逐步恢復及市場需求變化，後續營運表現仍將視實際貨量回升情形而定。

台驊表示，3月營收回升，主要係農曆春節後工作天數恢復，前期遞延出貨逐步回補，帶動整體出貨動能回溫，各事業體營運表現同步改善。

台驊3月海運營收8.61億元，較2月成長10.35%，較去年同期減少5.82%。月增主要反映節後出貨恢復及部分航線貨量回升；同時，部分航線運價較前月回升，對營收表現形成支撐。在運能供給仍相對充裕的情況下，市場仍處於調整過程。依據上海出口集裝箱運價指數（SCFI）觀察，3月主要航線運價較前月普遍回升，顯示整體市場價格動能較2月改善。

空運方面，台驊3月營收為5.36億元，較2月成長20.68%，較去年同期成長8.49%。受高階電子產品、半導體設備及專案型貨品需求支撐，整體動能維持穩定，營收占比持續提升，有助於平衡整體營運波動。

中歐鐵路方面，3月營收為0.75億元，較2月成長57.67%，惟較去年同期減少25.29%。3月營收回升，主要係部分2月遞延班列於3月出貨，加上訂艙需求較前月增加，帶動貨量回升；此外，受艙位供給相對緊張影響，運價於3月出現階段性上調，對營收表現亦有支撐。

內貿物流3月營收1.87億元，較2月成長13.40%，惟較去年同期減少18.55%。隨客戶出貨節奏逐步恢復，單月營收有所回升，惟整體需求仍受產業景氣與庫存調整影響。

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