鋰電池回收需求升溫 三大未來去年虧轉盈EPS 0.33元

三大未來去年虧轉盈，EPS 0.33元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕全台最大廢電池處理業者三大未來（7761）公告去年財報暨股利政策，並同時公告今年首季營收，去年營收達2.2億元、年增97.63%，創下歷史新高，稅後淨利約0.08億元，每股稅後盈餘（EPS）0.33元，董事會也通過每股配發現金股利0.24959169元；至於今年3月營收0.27億元，第一季營收0.63億元，年增分別達49%、48%，雙創同期新高。

三大未來表示，去年營運受惠於消費電子、電動車及儲能等產品自然汰換，推升廢鋰電池回收需求，進而帶動產能擴充與產能利用率明顯提升，去年鋰電池處理量年增率達133%，是獲利虧轉盈的主要關鍵，公司身為台灣鋰電池回收與再利用產業龍頭，長期深耕二次鋰電池處理領域，具備完整回收、拆解與精煉技術能力，並建立高度門檻的環保許可體系，目前國內二次鋰電池處理市占率高達8成以上。

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三大未來指出，將強化電池組成中關鍵金屬的回收能力，逐步切入鋰電池原料及關鍵金屬供應鏈，透過廢鋰電池拆解、破碎與分選後，將黑粉進一步進行高值化萃取與純化，預估隨市場需求升溫與既有客戶回收量穩定增加，加上處理量能持續提升，推動2026年營運延續成長動能。

隨著中國擴大稀土與關鍵金屬出口限制後，各國加速建立自主供應鏈。三大未來表示，台灣政府與產業也積極推動能源轉型與循環經濟發展，將配合政府推動「稀有貴金屬國家隊」，持續擴充產能、優化製程並深化供應鏈布局，積極搶進關鍵礦物與再生材料市場，強化長期營運成長動能。

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