客戶提前下單備貨 南寶3月營收23.93億元創歷史新高

南寶3月營收23.93億元創歷史新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨，化工股南寶樹脂（4766）今日公布3月營收23.93億元、年增17.4%，創歷史新高，今年首季營收58.36億元也創下同期新高紀錄。

南寶表示，雖然面對全球政經情勢變化等不確定性，然在鞋材業務可望重回成長軌道，持續開發新產品與應用下，仍力拼今年營收再創新高，在半導體應用的進展上，目前進度優於預期，並將擴大發展與南寶核心能力相關的半導體特化領域。

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面對原油價格波動，部分原物料面臨上漲壓力，南寶指出，持續透過密切監測機制，妥善控管對獲利的影響，並積極確保上游原物料供應穩定，同時，南寶也與客戶保持密切溝通，合理反映成本壓力，並全力維持出貨穩定。

在鞋材接著劑業務方面，南寶指出，目前觀察消費景氣仍趨保守，但由於去年基期較低，期待回歸成長，將以優化產品結構與強化市場地位應變，持續透過與品牌及鞋廠共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利；至於工業與其他消費性產業用接著劑，近期傳統產業相關應用普遍需求仍偏弱，將以持續開發創新應用因應。

針對半導體用膠和其他電子領域，南寶認為此部分業務將成為新的成長動能，未來也持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

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