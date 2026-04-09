發票通知變詐騙入口！「催繳信」接力設局 一不注意就中招

郵件詐騙再進化，中獎及催繳情境疊加，高擬真手法讓許多民眾難辨真偽。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著詐騙手法日益翻新，電子郵件已逐漸成為詐騙集團鎖定民眾的重要管道。近期，數位發展部數位產業署指出，不少詐騙案例透過「高擬真通知信」進行誘導，從電子發票到信用催繳，情境設計愈發細膩，讓人難以分辨真偽。

以民眾小花（化名）的經驗為例，她的信箱某天收到一封標題為「電子發票資料處理完成通知」的郵件，寄件者顯示為知名企業，內容不僅排版正式，還清楚列出發票號碼與中獎結果，顯示她中了五獎，讓人一度信以為真。然而，就在她尚未消化這份「好消息」之際，又收到另一封郵件，內容則是通知其信用付款已逾期，若未處理將通報聯徵中心。

請繼續往下閱讀...

這封催繳信同樣具備高度真實感，內文列出一筆金額約1萬6000元的訂單，包含商品名稱、出貨時間、收件地址與電話等完整資訊。由於個資與訂單細節精確，小花一度懷疑是否為自己遺忘的交易，信件最後更附上「若有疑問，請立即聯繫客服處理。」

所幸，小花在點擊前發現寄件信箱並非官方網域，而是一組陌生英文帳號，才提高警覺，隨後改以官方平台查詢發票與訂單紀錄，最終確認並無中獎，也不存在該筆交易，成功避開詐騙陷阱。而這些看似正常的通知，其實是詐騙集團精心編排的「劇本」。

數位產業署提醒，民眾在面對「發票通知」或「催繳信」時，應養成多一層查證的習慣。首先，可透過官方網站或App查詢相關資訊，切勿直接點擊郵件內連結；其次，應留意寄件者信箱與網址，官方單位通常不會使用不明或免費信箱寄送重要通知。

此外，詐騙常結合特定情境進行誘導，例如「中獎加催繳」、「低價限時優惠」或「異常交易通知」，民眾一旦遇到類似情境，應提高警覺，避免依指示操作或提供個人資料。

當通知內容越完整、越逼真，反而越需要多一步查證，在點擊或回應之前多停一秒，往往就是避免受騙的關鍵。隨著詐騙手法持續演變，電子郵件已成為常見的攻擊媒介之一，唯有提升警覺與判斷力，才能在資訊洪流中守住自身資安防線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法